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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Запад должен требовать от РФ выполнения ее международных обязательств — Блинкен

ентоні блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миру нужно работать единым фронтом и требовать от России соблюдения ее международных обязательств.

Этот тезис он озвучил в посте на своей официальной странице в Тwitter.

— Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать ее к ответственности за действия, — отметил Энтони Блинкен.

По его словам, мировому сообществу необходимо оказывать давление на Москву, чтобы та соблюдала свои международные обязательства.

Визит Блинкена и Нуланд в Украину

Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд посетят Украину 5 и 6 мая.

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Во время визита они должны встретиться с руководством страны, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

Подробнее о визите Блинкена и Нуланд в Украину читайте на Фактах ICTV.

Источник: Secretary Antony Blinken

Фото: Getty Images

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