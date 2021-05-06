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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Это позор: Трамп отреагировал на блокировку своих аккаунтов в социальных сетях

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на продолжение блокировки своих аккаунтов в социальных сетях.

Он назвал такие действия технологических гигантов Facebook, Twitter и Google позором.

— То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является полным позором и позором для нашей страны, — отметил Дональд Трамп.

Трамп жестко раскритиковал политику социальных сетей.

— Народ нашей страны этого не потерпит! Эти коррумпированные компании в социальных сетях должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и уничтожать наш избирательный процесс, — добавил экс-президент.

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Блокировка аккаунтов Трампа

5 мая Наблюдательный совет Facebook оставил заблокированными аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram.

Их заблокировали после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

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Источник: NBC News

Фото: Depositphotos

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