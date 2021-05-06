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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В США поддерживают отказ от прав интеллектуальной собственности на Covid-вакцины

В США поддерживают отказ от прав интеллектуальной собственности на Covid-вакцины

В США поддерживают отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса. Администрация президента Джо Байдена выступает за обмен технологиями между странами.

Об этом заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

— Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но, чтобы положить конец этой пандемии, она поддерживает отказ от этой защиты для вакцин против коронавируса, — заявила Кэтрин Тай.

По их мнению, это может помочь эффективнее бороться с пандемией и быстрее положить конец активному распространению вируса.

Вакцинация против коронавируса

В мире с декабря 2020 года продолжается вакцинация против коронавируса.

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Однако процесс проходит неравномерно, во многих странах фиксируется дефицит вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: AP

Фото: Pixabay

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