Граждан Индии, где ситуация с коронавирусом одна из самых сложных на планете, призывают готовиться к третьей волне распространения вируса.

Прогноз озвучил научный советник правительства, профессор Виджай Рагхаван.

— Третья фаза неизбежна, учитывая высокий уровень циркулирующего вируса, но неясно, в каких временных рамках это произойдет. Мы должны быть готовы и всеми способами бороться с этим, — отметил Виджай Рагхаван.

Сейчас же в стране наблюдается вторая волна распространения коронавируса.

Коронавирус в Индии

В апреле и в начале мая в Индии фиксируется ухудшение эпидситуации.

Количество новых случаев болезни и смертей от вируса в стране растет.

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Источник: ThePrint