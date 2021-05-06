За убийство полицейского в Риме студенты из США получили пожизненный срок

В Италии американские студенты получили пожизненные сроки за убийство 35-летнего полицейского.

В 2019 году студенты напали на полицейского в центре Рима и нанесли ему 11 ножевых ударов.

Адвокаты пытались доказать, что убийство было совершено в рамках самообороны, однако суд отклонил их доводы.

На протяжении 13 часов присяжные не могли вынести вердикт по делу студентов. В итоге, они признали виновными 21-летнего Финнегана Ли Элдера и 20-летнего Габриэля Натале-Хёрта за убийство 35-летнего Марио Черчиелло Реги.

Обоих студентов признали виновными по всем пунктам обвинения: убийство, попытка вымогательства, нападение, сопротивление должностному лицу и ношение холодного оружия без разрешения. Кроме того, им предстоит покрыть судебные расходы.

Убийство за наркотики

В день убийства студенты попытались купить наркотики, однако под видом вещества им продали аспирин. В отместку они отобрали у наркодилера сумку, а позже связались с ним и потребовали выкуп. Тот обратился в полицию и пришел на встречу вместе с двумя карабинерами в штатском.

По словам студентов, они приняли полицейских за бандитов и вступили в драку с ними. Элдер нанес одному из карабинеров 11 ножевых ранений, от которых тот позже скончался. Хотя Натале-Хьорт не наносил ударов ножом, по итальянским законам сообщник может быть осужден за убийство, даже не принимая в нем непосредственного участия.

Резонансное дело

Убийство полицейского вызвало огромный резонанс в Италии, где подобные преступления происходят крайне редко. 35-летний Рега на тот момент только что вернулся на работу после медового месяца. На его похороны, которые транслировались в прямом эфире, пришло множество людей.

Вдова погибшего Роза Мария Эсилио присутствовала при оглашении приговора.

— Это был долгий и мучительный процесс. Это не вернет мне Марио, — заявила она.

Также перед журналистами выступил и один из адвокатов студентов.

— Несмотря на убийство, которое совершили эти два молодых человека, тот факт, что они получили пожизненный срок, не является причиной для того, чтобы кто-то испытывал удовлетворение. Они заслуживают наказание, но также они очень страдают, — сказал адвокат Франко Коппи.

Бразильское дело

В бразильском штате Санта-Катарина подросток совершил нападение на детский сад-ясли. Парня задержали и доставили в больницу. Ужасный инцидент произошел утром 4 мая. Вооружившись мачете, 18-летний подросток проник в садик и зарезал сначала воспитательницу, а затем троих детей.