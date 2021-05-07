Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал вероятность отключения России от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), если Кремль продолжит оказывать агрессивные действия по отношению к Украине.

По его словам, Вашингтон будет рассматривать любой разумный вариант борьбы с агрессией.

— Когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию, или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант, — отметил Энтони Блинкен.

США будут отвечать, если РФ продолжит делать необдуманные шаги.

— Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными… Но я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше предпочли более стабильные и предсказуемые отношениям. Но, в конце концов, это зависит от России, — добавил госсекретарь США.

Визит Блинкена в Украину

6 мая 2021 года состоялся официальный визит Энтони Блинкена в Украину.

Он назвал эту поездку продуктивной.

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