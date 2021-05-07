Twitter заблокировал учетную запись с заявлениями Трампа

Twitter заблокировал учетную запись пользователя, который опубликовал сообщение с нового сайта 45-го президента США Дональда Трампа.

Работу аккаунта соцсеть приостановила через несколько часов после регистрации. Руководство Twitter заблокировало аккаунт, который назывался DJTDesk (Donald J. Trump Desk).

На странице этого же профиля было сообщение о том, что там будут публиковать заявления из коммуникационной платформы Дональда Трампа.

Поэтому представители Twitter отметили, что соответствующая учетная запись нарушила политику уклонения от запрета, когда поделилась контентом от 45-го президента Штатов, аккаунт которого в соцсети накануне заблокировали.

Блокировка Трампа в соцсетях

45-й президент США Дональд Трамп не был согласен со своим поражением на выборах главы государства в ноябре 2020-го. Поэтому он призвал людей выйти на акции протеста в Вашингтоне.

Митинги 6 января 2021-го закончились штурмом Капитолия и смертями людей. После этого аккаунты Трампа в социальных сетях заблокировали.

Источник: ВВС