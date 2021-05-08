Барьеры на экспорт вакцин от коронавируса должны быть сняты – Урсула фон дер Ляйнен

Страны-производители вакцин от коронавируса должны максимально расширить их экспорт.

Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен на пресс-конференции в Порту, где сегодня открылся неформальный саммит Евросоюза.

По ее словам, заявлений правообладателей об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности – недостаточно.

— Следует рассматривать проблему под углом зрения в 360 градусов, потому что на сегодняшний день эти препараты нужны всему миру, — заявила Урсула фон дер Ляйнен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз – единственный регион мира, экспортирующий вакцины в промышленных масштабах.

Фон дер Ляйнен отметила, что примерно половина препаратов от коронавируса производства ЕС экспортируется в десятки стран, в том числе в рамках программы COVAX.

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Чиновница добавила, что победа над пандемией возможна только в случае устранения экспортных барьеров и совместного использования вакцин.

Новая вспышка коронавируса в Африке

Накануне во Всемирной организации здравоохранения предупредили о вероятности старта масштабной вспышки Covid-19 в Африке.

Как отметили в ВОЗ распространение вакцин от коронавируса на континенте происходит слишком медленно.

Большинство доз препаратов от Covid-19 должна была поставить в Африку Индия, однако на сегодняшний день страна производит вакцину только для внутреннего рынка.