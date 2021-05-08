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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Россия и Brexit: Макрон назвал главные темы саммита ЕС

Эммануаль Макрон

25 мая состоится саммит Европейского союза. В центре внимания – Россия и Brexit.

Об этом сообщил 8 мая президент Франции Эммануэль Макрон на встрече глав Евросоюза.

По его словам, эти две темы поднимались сегодня, будут они обсуждаться и в ходе саммита ЕС 25 мая.

Внимание Евросоюза приковано к России из-за санкций, которая она ввела против европейских политиков. На днях в Министерство иностранных дел Франции вызвали на разговор российского посла Алексея Мешкова.

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Там считают, что реакция Кремля на санкции ЕС была непропорциональной, поэтому на саммите рассмотрят ответные меры.

Санкции России против ЕС

30 апреля 2021 года Россия объявила персонами нон грата десятки европейских политиков.

Среди них – вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Это был ответ Кремля на санкции ЕС, введенные в марте из-за нарушения прав человека.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

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