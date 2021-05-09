Чехия потребует от России компенсации ущерба за взрывы под Врбетице

Чехия потребует от Российской Федерации компенсацию ущерба за взрывы под Врбетице.

Прага рассчитывает получить от Москвы по меньшей мере $5 млн, рассказала чешский министр финансов Алена Шиллерова.

— Вероятнее всего, мы задействуем международные механизмы взыскания компенсации, — сказала глава ведомства.

При этом Шиллерова отметила, что оглашенная сумма не является окончательной. Она также добавила, что иски могут быть поданы в течении нескольких недель.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек отметил, что его ведомство уже ведет необходимые консультации с союзниками, по результатам которых в МИД РФ будет направлена нота протеста.

Расследование взрывов под Врбетице

В конце прошлого месяца глава Кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны рассматривают лишь одну версию причин взрыва на военных складах под Врбетице.

По его словам, в организации диверсии виновны сотрудники российских спецслужб.

Заявление премьер-министра было сделано в ответ на предположение президента Чехии Милоша Земана о возможности неосторожного обращения с боеприпасами, ставшего причиной взрыва.