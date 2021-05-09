PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Чехия потребует от России компенсации ущерба за взрывы под Врбетице

Чехия потребует от России компенсации ущерба за взрывы под Врбетице

Чехия потребует от Российской Федерации компенсацию ущерба за взрывы под Врбетице.

Прага рассчитывает получить от Москвы по меньшей мере $5 млн, рассказала чешский министр финансов Алена Шиллерова.

— Вероятнее всего, мы задействуем международные механизмы взыскания компенсации, — сказала глава ведомства.

При этом Шиллерова отметила, что оглашенная сумма не является окончательной. Она также добавила, что иски могут быть поданы в течении нескольких недель.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек отметил, что его ведомство уже ведет необходимые консультации с союзниками, по результатам которых в МИД РФ будет направлена нота протеста.

Читайте
Взрывы под Врбетицей: Чехия может разорвать договор о дружбе с РФ

Расследование взрывов под Врбетице

В конце прошлого месяца глава Кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны рассматривают лишь одну версию причин взрыва на военных складах под Врбетице.

По его словам, в организации диверсии виновны сотрудники российских спецслужб.

Заявление премьер-министра было сделано в ответ на предположение президента Чехии Милоша Земана о возможности неосторожного обращения с боеприпасами, ставшего причиной взрыва.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка