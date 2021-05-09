В ночь на 9 мая в Испании местные жители отметили окончание режима чрезвычайного положения в стране, который ввели из-за вспышки коронавируса в октябре 2020 года.

Испанцы устроили громкие массовые вечеринки на главных площадях страны, не соблюдая при этом мер безопасности. Хотя заболеваемость в Испании на этой неделе начала снижаться, однако количество заболевших Covid-19 все еще находится на высоком уровне.

За последние 14 дней в стране было в среднем 198 случаев на 100 тыс. жителей за сутки. Согласно семафору Министерства здравоохранения, эти данные — высокий показатель. В то же время ситуация в пяти регионах Испании (Мадрид, Каталония, Наварра, Арагон и Страна Басков) превышает 250 случаев на то же число жителей — это очень высокий показатель риска заболеваемости.

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Ночью в городе Пальма задержали 16 человек, а четверо сотрудников национальной полиции получили ранения различной степени тяжести.

По данным полиции, около 300 человек незаконно собрались после одиннадцати вечера на площади Испании в Пальме, выкрикивая лозунги против комендантского часа и кампании вакцинации. Несмотря на призывы полиции разогнать митинг, протестующие бросали булыжники, бутылки и камни в копов, дислоцированных в этом районе.

В Барселоне сотни людей собрались в разных частях города ночью, в частности возле здания Верховного суда. Они танцевали на улицах без масок и выпивали алкоголь.

Национальная полиция подтвердила, что в Мадриде не было никаких заметных инцидентов, за исключением бара в районе Чамбери, где находилось около 20 человек, и когда копы попытались войти, владелец заведения закрыл дверь.

Клиенты воспользовались этим моментом, чтобы выйти через черный ход. Муниципальная полиция, со своей стороны, уверяет, что до сих пор не располагает статистикой происшествий, произошедших в Испании ночью.

Коронавирус в мире

По состоянию на 9 мая коронавирус в мире зафиксировали у более чем 817,3 тыс. человек, а всего болеют или уже переболели Covid-19 около 156,5 млн человек.

За последние сутки от коронавируса умерло более 13 тыс. человек, с начала пандемии эта цифра достигла более 3 млн. В то же время страны готовятся к туристическому сезону. Какие страны открываются для туристов — читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Elpais