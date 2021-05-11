Страны Европейского Союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с РФ — Боррель

Страны Европейского Союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с Россией, дополнительно высылая российских дипломатов.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран ЕС.

— Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского Союза. Но, я думаю, что все согласны с необходимостью не продолжать эскалацию. С одной стороны, мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность, — отметил он.

Также он анонсировал, что Европейский совет будет говорить об отношениях ЕС и России 25 мая на внеочередном саммите. Именно тогда Чехия планирует обратиться к лидерам блока за поддержкой из-за взрывов на складах боеприпасов в Врбетице, в которых обвиняют спецслужбы РФ.

Взрывы в Чехии

16 октября 2014 года в Чехии взорвался склад №16 на комплексе Врбетице, а 3 декабря того же года взрыв произошел на складе №12. Тогда пострадали десятки местных жителей, двое граждан Чехии погибли.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственная версия, которую рассматривают чешские власти по взрывам в Врбетице, — это причастность к ним российских спецслужб.

Чехия уже выслала из страны 18 российских дипломатов.

Источник: Европейская комиссия