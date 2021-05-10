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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Россия должна вернуться к диалогу с ЕС — МИД Германии

хайко маас візит в україну

Россия должна отказаться от конфронтационного курса и вернуться к диалогу с Евросоюзом. В этом убежден министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В то же время он отметил, что крайне важно, чтобы ЕС и дальше продолжал защищать права человека, в частности в России.

— Мы готовы к диалогу и настало время, чтобы Москва также вернулась к диалогу, — отметил он перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

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К слову, ожидается, что вопрос дальнейшей политики Евросоюза относительно России будет одним из главных на встрече министров иностранных дел.

Конкретных решений могут не принять, но прогнозируют, что встреча имеет подготовительный характер к майскому саммиту ЕС, на котором и планируют определиться с дальнейшим курсом блока по РФ.

Накануне Хайко Маас уже призвал Россию прекратить провокации на границе с Украиной. Также он акцентировал внимание на том, что РФ должна перейти от провокаций к сотрудничеству.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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