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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Из-за Covid-19 премьер-министр Индии отказался от личного участия в саммите G7

Из-за Covid-19 премьер-министр Индии отказался от личного участия в саммите G7

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от личного участия в саммите Большой семерки (G7).

Он отклонил официальное приглашение Лондона.

— Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично, — сообщил пресс-служба премьер-министра.

Пока не уточняется, примет ли индийский лидер участие во встрече в удаленном формате.

Хотя Индия не является членом G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прислал специальное приглашение своем индийскому коллеге для участия во встрече.

Саммит G7 запланирован на 11-13 июня, он должен пройти в Великобритании.

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В течение апреля и мая в Индии фиксируется обострение ситуации с коронавирусом.

В стране значительно возросло количество новых случаев и смертей.

Подробнее о коронавирусе в Индии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Times of India

Фото: Depositphotos

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