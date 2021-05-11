Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от личного участия в саммите Большой семерки (G7).
Он отклонил официальное приглашение Лондона.
— Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично, — сообщил пресс-служба премьер-министра.
Пока не уточняется, примет ли индийский лидер участие во встрече в удаленном формате.
Хотя Индия не является членом G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прислал специальное приглашение своем индийскому коллеге для участия во встрече.
Саммит G7 запланирован на 11-13 июня, он должен пройти в Великобритании.
Коронавирус в Индии
В течение апреля и мая в Индии фиксируется обострение ситуации с коронавирусом.
В стране значительно возросло количество новых случаев и смертей.
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Источник: Times of India