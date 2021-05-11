В Мичигане откажутся от работы из дома после вакцинации 55% населения

В Мичигане, штате США, имеют намерение отказаться от удаленной работы после того, как более 55% населения вакцинируется от коронавируса.

По предварительным данным, такой исход ожидается 24 мая. В Мичигане отменят ограничение, которое требует от работодателей при возможности перевести сотрудников на работу из дома.

Как только показатель вакцинации достигнет отметки в 60% вакцинации населения, то в штате больше не будет действовать комендантский час после 23.00 в ресторанах.

После того как 65% населения получит хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, все ограничения по вместимости людей в помещении будут сняты, хотя требования относительно социального дистанцирования останутся в силе.

Коронавирус в Мичигане

С начала пандемии коронавирус в Мичигане до настоящего времени оставляет желать лучшего. По данным университета Джона Хопкинса, в штате наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом за последние две недели в США.

По данным Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мичиган, в регионе подтвердили около 1 млн случаев Covid-19 и почти 20 тыс. смертей из-за осложнений коронавируса.