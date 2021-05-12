Почти половина мировых лидеров обращаются за помощью к США по поводу вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Сейчас все страны мира смотрят на нас, чтобы компенсировать отсутствие у них мощностей для производства вакцин.

Президент США поделился, что около 40% лидеров стран звонят и просят о помощи. О каких именно странах идет речь, он не разглашает.

Байден подчеркнул, что прежде всего отдает предпочтение проведению кампании по вакцинации в США, однако не отказался помогать другим.

В США разрешили вакцинировать детей с 12 лет

Американский регулятор разрешил вакцинировать детей с 12 лет препаратом Pfizer. До этого вакцинация была доступна только с 16 лет.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рассматривало заявку больше месяца, изучая всю необходимую информацию о вакцине.