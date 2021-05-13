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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Дефицит топлива в США: власти просят людей не наливать бензин в пакеты

АЗС США

В США власти просят людей не наливать топливо в полиэтиленовые пакеты из-за дефицита топлива в регионе.

Такое обращение написала Комиссия по безопасности потребительских товаров в Twitter.

В Комиссии просят людей использовать только контейнеры, утвержденные для топлива, а не пластиковые мешки.

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Дефицит топлива привел к длинным очередям на заправочных станциях по всему Восточному побережью, а в некоторых частях страны накалилась напряженность после того, как два человека подрались во время ожидания на заправочной станции в Северной Каролине.

— Не наполняйте полиэтиленовые пакеты бензином. Используйте только емкости, одобренные для топлива, — отметили в Комиссии.

Дефицит топлива в США: власти просят людей не наливать бензин в пакеты

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Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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