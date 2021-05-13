Дефицит топлива в США: власти просят людей не наливать бензин в пакеты

В США власти просят людей не наливать топливо в полиэтиленовые пакеты из-за дефицита топлива в регионе.

Такое обращение написала Комиссия по безопасности потребительских товаров в Twitter.

В Комиссии просят людей использовать только контейнеры, утвержденные для топлива, а не пластиковые мешки.

Дефицит топлива привел к длинным очередям на заправочных станциях по всему Восточному побережью, а в некоторых частях страны накалилась напряженность после того, как два человека подрались во время ожидания на заправочной станции в Северной Каролине.

— Не наполняйте полиэтиленовые пакеты бензином. Используйте только емкости, одобренные для топлива, — отметили в Комиссии.

В США такси бесплатно будут возить на вакцинацию

В США сервисы такси Uber и Lyft будут бесплатно возить местных жителей на вакцинацию против коронавируса.

Бесплатные поездки к местам вакцинации и обратно продлятся до 4 июля (Дня независимости США) в рамках партнерства с Белым домом.