С начала эскалации конфликта вокруг сектора Газы погибли 83 человека, еще 487 палестинцев пострадали. Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая.
В частности, среди погибших 17 детей и семь женщин. Все пострадавшие являются мирными жителями и гражданскими лицами.
В то же время, по данным Минобороны Израиля, большинство убитых в секторе Газа являются боевиками террористического движения ХАМАС.
Кроме того, израильская армия отмечает, что некоторые палестинцы погибли из-за промаха при запуске ракет с территории Газы, не достигших Израиля.
Также, по данным израильского издания, палестинские боевики из Газы в ночь на 13 мая восстановили ракетные обстрелы Израиля, после кратковременного перерыва.
В результате шестеро граждан Израиля погибли во время ракетного удара.
Между тем были слышны сирены воздушной тревоги в некоторых городах. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива.
В свою очередь Израиль в ответ начал наносить удары по Газе.
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Источник: Times of Israel