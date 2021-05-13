С начала эскалации конфликта вокруг сектора Газы погибли 83 человека, еще 487 палестинцев пострадали. Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая.

В частности, среди погибших 17 детей и семь женщин. Все пострадавшие являются мирными жителями и гражданскими лицами.

В то же время, по данным Минобороны Израиля, большинство убитых в секторе Газа являются боевиками террористического движения ХАМАС.

Кроме того, израильская армия отмечает, что некоторые палестинцы погибли из-за промаха при запуске ракет с территории Газы, не достигших Израиля.

Также, по данным израильского издания, палестинские боевики из Газы в ночь на 13 мая восстановили ракетные обстрелы Израиля, после кратковременного перерыва.

В результате шестеро граждан Израиля погибли во время ракетного удара.

Между тем были слышны сирены воздушной тревоги в некоторых городах. В частности, об опасности предупреждали жителей Тель-Авива.

В свою очередь Израиль в ответ начал наносить удары по Газе.

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Источник: Times of Israel