Израиль разрушил оперативные квартиры командиров ХАМАС

Израиль разрушил четыре оперативные квартиры, принадлежащие командирам боевиков группировки ХАМАС.

Армия Израиля сообщает, что воздушные силы страны атаковали в секторе Газа квартиры командиров рот в провинциях Дир аль-баллах и Шабуров, а также квартиры командира роты Батальона Шаджайя и заместителя командира батальона Джабалия.

Конфликт Израиля и Палестины

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая.

За это время, Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего погибли семь израильтян и более 80 палестинцев.

Причиной очередной эскалации на этот раз снова стал Иерусалим, в котором вспыхнули стычки, когда власти Израиля попыталась выселят несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра, который считается спорным регионом.

Впоследствии вспыхнули мощные протесты, в которых более 300 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией.

В ответ на это, сектор Газа начал обстрелы Израиля, а ответственность за них взяла группировка ХАМАС.

Вскоре стрелять в ответ начал и Израиль.

Источник: newsru.co.il