В Соединенных штатах Америки граждане, прошедшие полный курс вакцинации, освобождаются от обязательного ношения масок в общественных местах.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенский сказала, что любой вакцинированный гражданин может участвовать в мероприятиях, которые происходят в помещении или на улице.

Также вакцинированные люди могут не соблюдать социальную дистанцию и вернуться к привычной жизни.

Однако Валенский отметила, что совсем забыть о масках не удастся, они все еще нужны при пересечении границы.

Вакцинация от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить мощности по производству вакцин против Covid-19.

Также Гутерриш подчеркнул, что нужно стремиться к справедливому распределению вакцин и назвал неприемлемой ситуацию, когда все препараты скупают развитые страны.