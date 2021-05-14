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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

В США вакцинированным от коронавируса людям разрешили ходить без масок

маска, коронавирус

В Соединенных штатах Америки граждане, прошедшие полный курс вакцинации, освобождаются от обязательного ношения масок в общественных местах.

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Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Рошель Валенский сказала, что любой вакцинированный гражданин может участвовать в мероприятиях, которые происходят в помещении или на улице.

Также вакцинированные люди могут не соблюдать социальную дистанцию и вернуться к привычной жизни.

Однако Валенский отметила, что совсем забыть о масках не удастся, они все еще нужны при пересечении границы.

Вакцинация от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить мощности по производству вакцин против Covid-19.

Также Гутерриш подчеркнул, что нужно стремиться к справедливому распределению вакцин и назвал неприемлемой ситуацию, когда все препараты скупают развитые страны.

Источник: Bloomberg

Фото: Pixabay

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