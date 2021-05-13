Обострение на Ближнем Востоке: Байден провел переговоры с Нетаньяху

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Они обсудили ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной.

Во время разговора Байден отметил, что США поддерживают восстановление устойчивого спокойствия в регионе.

Лидеры двух стран договорились поддерживать тесные консультации между своими командами на разных уровнях в ближайшее время.

Конфликт на Ближнем Востоке

В последние дни накалилась ситуация на Ближнем Востоке, обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.

Стороны конфликта стреляют в направлении друг друга ракетами, не удается избежать жертв.

Подробнее о противостоянии между Израилем и Палестиной читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: The White House