Обострение на Ближнем Востоке: Байден провел переговоры с Нетаньяху

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Они обсудили ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной.
Во время разговора Байден отметил, что США поддерживают восстановление устойчивого спокойствия в регионе.
Лидеры двух стран договорились поддерживать тесные консультации между своими командами на разных уровнях в ближайшее время.
Конфликт на Ближнем Востоке
В последние дни накалилась ситуация на Ближнем Востоке, обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.
Стороны конфликта стреляют в направлении друг друга ракетами, не удается избежать жертв.
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Источник: The White House