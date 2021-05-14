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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Для поддержки вакцинации: в штате Огайо разыгрывают $1 млн среди Covid-привитых

долари

В американском штате Огайо проводят лотерею среди Covid-вакцинированных. В частности, в ней можно выиграть $1 млн. Условие участия — прививка от коронавируса.

Получить по $1 млн смогут пятеро вакцинированных жителей США.

Между тем участие в розыгрыше могут принять люди старше 18 лет.

В то же время для подростков в возрасте 12-17 лет в Огайо будут проводить отдельные лотереи. А тот, кто победит в ней — получит стипендию.

По словам губернатора штата Майка Девайна, лотерею придумали для людей, которые все еще не решаются вакцинироваться.

— Я знаю, что люди скажут: Девайн сошел с ума. Это расточительство. Но я считаю бесполезным то, что имея вакцину, которая может спасти жизнь, не сделать прививки, — объяснил он.

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Вакцинация в США

В Нью-Йорке местные жители с 12 мая имеют возможность вакцинироваться против коронавируса в метро и на железнодорожных станциях. Там разместят пункты вакцинации.

Гражданам будут вводить вакцину Johnson & Johnson. Иммунизация организма этим препаратом предусматривает введение одной дозы.

За вакцинацию в метро в США люди смогут в качестве вознаграждения получить карту на бесплатный проезд в метро на неделю или два билета на поезд.

Источник: CNN

Фото: Pexels

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