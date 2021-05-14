ХАМАС заплатит высокую цену: Нетаньяху об операции в секторе Газа

Израиль планирует нанести большой удар палестинскому движению ХАМАС. В то же время армия страны будет продолжать операцию в секторе Газа столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— ХАМАС заплатит высокую цену. Мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция продлится столько, сколько потребуется, — сказал он.

По словам Нетаньяху, Израиль ведет борьбу на два фронта — в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны.

Премьер-министр пообещал восстановить порядок в Израиле.

Кроме того, он призвал израильтян не брать закон в свои руки.

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Обострение на Ближнем Востоке

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая.

За это время, Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего погибли более 80 палестинцев.

Причиной очередной эскалации на этот раз снова стал Иерусалим, в котором вспыхнули стычки, когда власти Израиля попыталась выселят несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра, который считается спорным регионом.

В ответ на это, сектор Газа начал обстрелы Израиля, а ответственность за них взяла группировка ХАМАС.

Источник: Биньямин Нетаньяху