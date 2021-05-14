ХАМАС заплатит высокую цену: Нетаньяху об операции в секторе Газа

Израиль планирует нанести большой удар палестинскому движению ХАМАС. В то же время армия страны будет продолжать операцию в секторе Газа столько, сколько потребуется.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
— ХАМАС заплатит высокую цену. Мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово еще не сказано, и эта операция продлится столько, сколько потребуется, — сказал он.
По словам Нетаньяху, Израиль ведет борьбу на два фронта — в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны.
Премьер-министр пообещал восстановить порядок в Израиле.
Кроме того, он призвал израильтян не брать закон в свои руки.
Обострение на Ближнем Востоке
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая.
За это время, Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего погибли более 80 палестинцев.
Причиной очередной эскалации на этот раз снова стал Иерусалим, в котором вспыхнули стычки, когда власти Израиля попыталась выселят несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра, который считается спорным регионом.
В ответ на это, сектор Газа начал обстрелы Израиля, а ответственность за них взяла группировка ХАМАС.
Источник: Биньямин Нетаньяху