В американском небольшом городе Оровиль 37-летний лесник Райан Скотт Блинстон оказался серийным убийцей. Его обвинили в трех убийствах, вооруженных нападениях и поджоге автомобиля.

По словам прокуроров, Блинстон работал в службе по обрезке деревьев. После окончания работы он возвращался в дома жертв и убивал их.

В частности, его жертвой стала 88-летняя женщина. Также он пытался убить ее мужа — 91-летнего мужчину, но тот выжил.

Блинстон также обвиняется в убийстве 82-летней женщины и еще одной знакомой в возрасте 57 лет. Последней он сжег автомобиль, затем ее тело обнаружил рыбак в местной реке.

Одну из жертв лесник пытался убить ножом. Он встретил 50-летнего мужчину и попросил остаться у того на ночевку, поскольку якобы боялся медведей, которых иногда можно встретить в городе. Мужчина разрешил, а ночью Блинстон напал на него и перерезал горло. Однако в больнице мужчину спасли.

Тогда его задержала полиция. Блинстон не признал себя виновным в покушении на убийство по этому делу.

За все преступления ему может грозить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Блинстона арестовали еще в прошлом году, сейчас идет следствие.

Жестокое убийство во Франции

Ранее во французском городе Мериньяк мужчина, осужденный за домашнее насилие, жестоко расправился со своей женой — матерью трех его детей.

Дважды он выстрелил жене в лицо, после чего облил жидкостью из канистры и поджег.