Пентагон официально поддержал Израиль на фоне обострения на Ближнем Востоке

США будут обеспечивать военное превосходство Израиля. В частности, Штаты считают, что в палестино-израильском противостоянии эта страна имеет право самообороняться.

Так, во время встречи в Пентагоне с директором военно-политического департамента министерства обороны Израиля Зоарой Палти, заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Колина Колла осудил атаки со стороны террористического движения ХАМАС против израильтян.

В то же время он сказал, что Штаты поддерживают право Израиля на самооборону в этом конфликте.

По словам Колла, американское Минобороны неизменно поддерживает качественное военное превосходство Израиля.

Кроме того, он отметил надежду администрации США на восстановление спокойствия в регионе.

Между тем 46-й президент США Джо Байден сообщил СМИ, что не считает слишком опасными удары Израиля, которые страна наносит в ответ на обстрелы ХАМАСа.

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Обострение на Ближнем Востоке

В последние дни обострилось противостояние между Израилем и исламистами из сектора Газа.

Стороны стреляют в направлении друг друга ракетами.

Подробнее о противостоянии между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобороны США