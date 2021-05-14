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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Необходимо и в дальнейшем изучать причины происхождения коронавируса — Блинкен

ентоні блінкен

В США считают, что нужно и дальше изучать причины возникновения коронавируса. Тех данных, которые сейчас есть у ученых, недостаточно.

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считаю нужным дальнейшее расследование, — сказал Энтони Блинкен.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Поездка экспертов ВОЗ в Китай

В начале 2021 года специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили Китай, где изучали происхождение коронавируса.

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Однако эта работа не позволила дать однозначный ответ на вопрос, где и как возник вирус.

Подробнее о происхождении коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Department of State

Фото: Getty Images

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