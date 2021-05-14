В США считают, что нужно и дальше изучать причины возникновения коронавируса. Тех данных, которые сейчас есть у ученых, недостаточно.

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считаю нужным дальнейшее расследование, — сказал Энтони Блинкен.

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Поездка экспертов ВОЗ в Китай

В начале 2021 года специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили Китай, где изучали происхождение коронавируса.

Однако эта работа не позволила дать однозначный ответ на вопрос, где и как возник вирус.

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Источник: Department of State