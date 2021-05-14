В США продолжают критически относиться к строительству российского газопровода Северный поток-2. В стране не исключают введение санкций против проекта в качестве ответа на кибератаку оператора трубопроводов Colonial Pipeline.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— В плане того, какие шаги будут предприняты, то их, вероятно, будет рекомендовать Киберкомандование. Мы просто еще не дошли до этого этапа, — добавила Джен Псаки.

По словам официального представителя, расследование в деле по этой ситуации продолжается.

Санкции против Северного потока-2

США считают строительство строительство российского газопровода Северный поток-2 неудачным проектом для Европы и открыто об этом заявляют. В стране рассматривают введение ограничений.

Параллельно в мае американская компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на нее, работу трубопровода было остановлено. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы, в Вашингтоне считают, что что к этому причастна хакерская группа из России.

Источник: The White House, РБК-Украина