На Шри-Ланке обострилась ситуация с коронавирусом, из-за этого в стране на три дня вводят запрет на перемещение граждан.

Ограничения начнут действовать с ночи пятницы, 14 мая, до утра понедельника, 17 мая.

Однако запрет не касается лиц, которые занимаются оказанием медицинской помощи, доставкой продовольствия и снабжением электроэнергией.

Также передвигаться по территории страны могут жители, которые нуждаются в медицинской помощи или едут в аэропорт для вылета из государства.

Другие же граждане не могут покидать дома и путешествовать по дорогам, заявили в Национальном центре по борьбе со вспышкой коронавируса на Шри-Ланке.

Коронавирус в Украине и мире

Несмотря на появление вакцин и действие карантинных мер, в мире не удается побороть коронавирус.

Время от времени фиксируются вспышки в разных странах.

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Источник: Интерфакс-Украина, AP