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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

РФ провоцирует ухудшение дипотношений с ЕС – Шарль Мишель о списке недружественных стран

шарль мішель

Решение правительства Российской Федерации об учреждении списка недружественных государств ведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Брюсселем.

Такой шаг Кремля является продолжением эскалации напряжения на Европейском континенте, считает глава Европейского совета Шарль Мишель.

— Попытки Москвы внести раскол в ЕС – тщетны, — заявил Мишель.

Он также призвал Россию соблюдать все положения Венской конвенции.

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Отношения ЕС-РФ

В апреле высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не позволит России изобразить из себя посредника в конфликте на Донбассе.

По его словам, Брюссель рассматривает несколько вариантов по противодействию российской агрессии.

Дипломаты стран ЕС также договорились вести двусторонний диалог с Россией единым голосом.

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