Мелинда Гейтс после развода получила акции стоимостью более $3 млрд

Инвестиционная компания Cascade Investment, которую создал Билл Гейтс, передала акции его бывшей жене Мелинде Гейтс на общую сумму в более чем $3 млрд.

Согласно документации, инвестиционная компания передала около 2,25 млн акций на сумму около $851 млн.

В день, когда Гейтсы объявили о решении расстаться, Cascade Investment передала Мелинде акции мексиканских компаний Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa на сумму $500 млн, а также акции Canadian National Railway Co. и AutoNation Inc общей стоимостью более $1,8 млрд.

Таким образом общая стоимость всех акций, которые Мелинда Гейтс получила от бывшего мужа, превысила $3 ​​млрд.

Развод Билла и Мелинды Гейтсов

3 мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.

Они отметили, что приняли это решение после долгих раздумий и большой работы над своими отношениями.

Также Гейтсы заявили, что продолжат совместную работу в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.