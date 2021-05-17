Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз напомнил об агрессивных действиях России возле украинских границ, а также уточнил, что в связи с этим существует угроза для ЕС.

Такой тезис он озвучил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

— Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, — уточнил Энтони Блинкен.

Также он вспомнил об угрозе для энергетической безопасности Европы, связанной со строительством газопровода Северный поток-2.

Визит Блинкена в Украину

В начале мая Энтони Блинкен с официальным визитом посетил Украину.

После него он выразил поддержку Киеву в связи с агрессией РФ возле восточных границ страны.

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Источник: C-Span