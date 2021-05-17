Палестинцы и израильтяне одинаково заслуживают жить в безопасности — Байден

Администрация США обсуждает с Палестиной и Израилем прекращение конфликта между ними. Также Штаты привлекают к этому региональных партнеров.

Об этом заявил 46-й президент США Джо Байден в видеозаписи во время мероприятия, посвященного мусульманскому празднику Курбан-байрам.

-Моя администрация намерена продолжать привлекать палестинцев, израильтян и других региональных партнеров к работе по обеспечению устойчивого покоя, — сказал он.

По словам Байдена, в Штатах считают, что граждане Палестины и Израиля равномерно заслуживают жить в безопасности, пользоваться свободой, процветанием и демократией.

В то же время, по данным американских изданий, определенные мусульманские правозащитные группы в США бойкотировали это мероприятие.

Кроме того, они заявили, что американская администрация якобы помогает, поощряет и оправдывает израильские авиационные удары по людям в секторе Газа.

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Обострение на Ближнем Востоке

С 10 мая наблюдается обострение конфликта между Израилем и Палестиной. В течение этого времени Израиль и сектор Газа выпустили в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего погибло много людей.

В частности, повлияло на обострение ситуации решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима 10 мая.