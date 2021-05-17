Суд латвийского столицы Риги заочно приговорил бывшего боевика “ЛНР” Бенеса Айо к отбыванию наказания в тюрьме. Его признали виновным в деле о призывах к ликвидации государственной независимости Латвии.

Ему назначили наказание — два года и шесть месяцев лишения свободы.

Он нарушил статьи 81, 82 и 83 Уголовного кодекса Латвии, то есть призывы к силовому свержению власти, ликвидации государственной независимости и к подрыву территориальной целостности Латвии.

Также в материале уточняется, что, по информации СМИ, Бенес Айо несколько лет он находился на территории “ЛНР”. По данным следствия, он принимал активное участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Мужчина с февраля 2015 года находился в розыске, а с ноября 2019-ого — был объявлен в международный розыск.

В начале 2020 года его задержали на территории России, куда он приехал на акцию протеста. Однако Россия отказалась выдать активиста Латвии и предоставила ему в конце октября 2020 года политическое убежище.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать режим тишины.

В результате обстрелов гибнут украинские военные.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Delfi, LETA