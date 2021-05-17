Правительство Великобритании и Португалии приняло решение ослабить противоэпидемические ограничения, которые направлены на сдерживание распространения коронавируса.

В Великобритании местные жители теперь снова могут встречаться в закрытых помещениями группами до шести человек. Также свою работу возобновляют заведения общественного питания, музеи, кинотеатры и спортзалы.

В то же время Португалия облегчает въезд для туристов, прибывающих в страну из стран Евросоюза. Однако это касается государств-членов ЕС, в которых за последние две недели количество заболевших Covid-19 не превысило 500 случаев на 100 тыс. граждан.

Путешественники из этих стран теперь смогут свободно попасть в Португалию при условии наличия отрицательного теста на коронавирус.

Коронавирус в мире

По состоянию на 16 мая, коронавирус в мире обнаружили у 162 177 376 жителей планеты. За последние сутки 658 585 человек подхватили опасный вирус. О всех этих случаях Covid-19 сообщили ВОЗ.

За все время пандемии Covid-19 зафиксировали 3 364 178 летальных случаев. Также 1 264 164 553 граждан уже успели вакцинироваться от коронавируса.

В то же время правительство Турции приняло решение ослабить карантин. С 17 мая в стране будут понемногу ослаблять ограничения, однако окончательный выход из локдауна запланирован на 1 июня. Читайте подробнее о карантине в Турции на сайте Факты ICTV.