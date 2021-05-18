Пресс-служба Белого дома опубликовала налоговые декларации служащих администрации президента США и самого главы страны.

За прошлый год 46-й президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали чуть более $607 тыс. В то же время, суммарный заработок нынешнего вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа, юриста Дугласа Эмгоффа составил почти $1,7 млн.

Супруги Байден со своего дохода заплатили 25,9% налогов на более чем $157 тыс. Также они сделали пожертвования в десять благотворительных организаций на $30,7 тыс.

Харрис и ее муж в государственную казну заплатили налогов почти на $622 тыс. Их процентная ставка составила 36,7%. Также они пожертвовали на благотворительность $27 тыс. за прошлый год.

Декларация Дональда Трампа

В августе 2020 года была опубликована декларация 45-го президента США Дональда Трампа за 2019 год. Она находилась на 78 страницах.

За этот период Трамп заработал менее $446 млн. Его основными источниками поступления заработка стали: курортная вилла Мар-а-Лаго в штате Флорила, курорт Trump National Doral Miami и отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

Согласно декларации Трампа за 2018 год, то он обогатился почти на $421 млн.