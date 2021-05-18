Никогда не оставим своих: Зеленский приказал вернуть украинцев из Газы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь гражданам страны с эвакуацией из сектора Газа.

Соответствующее распоряжение было адресовано Министерству иностранных дел Украины, рассказал советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк.

— Нет сомнений, что наше государство всегда помогает своим гражданам, где бы в мире они не оказались. Так будет и сейчас, — заявил Подоляк.

По его словам, Украина уже попросила помощи у международных организаций для содействия в организации возврата своих граждан.

Речь, в частности, шла о необходимости открытия воздушных коридоров.

Подоляк также напомнил, что Украина уже выработала опыт взаимодействия в ходе предыдущих вспышек насилия в регионе.

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Тогда граждан страны удалось вывезти через территорию Египта, и сейчас правительство предпринимает аналогичные шаги.

Глава украинского МИД также отметил, что на сегодняшний день имеются обращения от граждан Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии об оказании помощи в возвращении своих граждан.

Обстрел Израиля с территории Ливана

Накануне территория Израиля была обстреляна из Ливана.

По данным ЦАХАЛ, террористы применили снаряды от РСЗО Град.

В ответ Армия обороны Израиля открыла огонь из артиллерийских установок.