Никогда не оставим своих: Зеленский приказал вернуть украинцев из Газы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь гражданам страны с эвакуацией из сектора Газа.
Соответствующее распоряжение было адресовано Министерству иностранных дел Украины, рассказал советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк.
— Нет сомнений, что наше государство всегда помогает своим гражданам, где бы в мире они не оказались. Так будет и сейчас, — заявил Подоляк.
По его словам, Украина уже попросила помощи у международных организаций для содействия в организации возврата своих граждан.
Речь, в частности, шла о необходимости открытия воздушных коридоров.
Подоляк также напомнил, что Украина уже выработала опыт взаимодействия в ходе предыдущих вспышек насилия в регионе.
Тогда граждан страны удалось вывезти через территорию Египта, и сейчас правительство предпринимает аналогичные шаги.
Глава украинского МИД также отметил, что на сегодняшний день имеются обращения от граждан Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии об оказании помощи в возвращении своих граждан.
Обстрел Израиля с территории Ливана
Накануне территория Израиля была обстреляна из Ливана.
По данным ЦАХАЛ, террористы применили снаряды от РСЗО Град.
В ответ Армия обороны Израиля открыла огонь из артиллерийских установок.