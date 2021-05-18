Северная Македония объявила дипломата России персоной нон грата

Министерство иностранных дел Северной Македонии объявило дипломата российского посольства персоной нон грата и обязало покинуть страну в течение семи дней.

Посла Российской Федерации вызвали в МИД, где ему вручили ноту с указанием покинуть страну.

Министерство отмечает, что решение принято в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Неофициально причиной высылки стала деятельность, которая не соответствует поведению иностранного дипломата.

— Северная Македония высылает российского дипломата, — говорится в сообщении МИД.

30 апреля Кремль объявил персонами нон грата десятки европейских политиков.