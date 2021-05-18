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Факты / Мир
Абрамова Юлія |

Северная Македония объявила дипломата России персоной нон грата

Северная Македония объявила дипломата России персоной нон грата

Министерство иностранных дел Северной Македонии объявило дипломата российского посольства персоной нон грата и обязало покинуть страну в течение семи дней.

Посла Российской Федерации вызвали в МИД, где ему вручили ноту с указанием покинуть страну.

Министерство отмечает, что решение принято в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Неофициально причиной высылки стала деятельность, которая не соответствует поведению иностранного дипломата.

— Северная Македония высылает российского дипломата, — говорится в сообщении МИД.

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Фото: Depositphotos

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