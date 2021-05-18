Расстрел или стул: в США заключенных обязали выбирать вид смертной казни

Южная Каролина стала одним из первых американских штатов, где заключенные, приговоренные к смертной казни, будут выбирать между электрическим креслом и расстрелом.

Соответствующий закон накануне подписал губернатор штата Генри Макмастер.

— Семьи и близкие жертв имеют право на справедливость приговоров. Теперь мы можем это гарантировать, — написал губернатор на своей странице в Twitter.

Наиболее распространенным вариантом для таких заключенных в США являются смертельные инъекции, однако из-за отказа фармацевтических компаний продавать такие препараты процент смертных наказаний снижается уже два десятилетия.

Последний смертный приговор в Южной Каролине был выполнен десять лет назад.

Сейчас в штате смертельную инъекцию выбрали трое заключенных, однако из-за отсутствия лекарств приговоры не были приведены в исполнение.

После подписания закона, упрощающего процедуру казни заключенных, адвокаты подали иск-обжалование.

Смертная казнь в США

Основным методом смертной казни в США является смертельная инъекция.

В то же время государство позволяет в случае отсутствия препарата использовать электрический стул или расстрел.

Закон о смертной казни действует в 24 американских штатах.

Президент США Джо Байден в своей предвыборной программе выступил за окончательную отмену смертной казни.