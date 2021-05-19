Российская Федерация выходит из Соглашения об открытом небе, аргументировав это выходом из Договора США в ноябре 2020 года.

За соответствующее решение проголосовали депутаты государственной Думы России, теперь документ должен рассмотреть Совет Федераций.

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В 2020 году Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из Соглашения из-за постоянного несоблюдения Россией своих обязательств.

РФ неоднократно грубо нарушала договоренность с 2009 по 2020 год, сокращая зоны применения договора из-за оккупации некоторых территорий Украины и Грузии.

В тоже время в Кремле назвали эти обвинения “надуманным предлогом”, а также обвинили США в нарушении баланса интересов других стран участниц.

В чем суть Договора об открытом небе

Многостороннее Соглашение предусматривает осуществление ее участникам свободных полетов невооруженных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов с целью контроля военной деятельности.

Договор заключили еще в 1992 году, его подписали 23 страны-члены ОБСЕ.

Выход РФ из Соглашения об открытом небе означает, что другие государства не смогут свободно осуществлять облет ее территории.

В МИД Украины назвали решение России выйти из Соглашения примером реализации Москвой внешнеполитического курса, который направлен на уничтожение европейской архитектуры безопасности, а также подрыв фундаментальных норм и принципов международного права.

Воздушное пространство над Крымом

В феврале Украина предложила странам НАТО использовать для своих операций воздушное пространство над оккупированным Крымом, а именно пространство в Симферопольском районе полетной информации.

Предложение выдвинул бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсека НАТО Патриком Тернером.