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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Израиль не просил о дополнительной военной помощи США — Пентагон

Пентагон

На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Если вы спрашиваете меня, запрашивали ли они какую-либо дополнительную конкретную поддержку для проведения этих операций, то ответ — нет, — отметил Джон Кирби.

По его словам, у США и Израиля крепкие двусторонние военные отношения, они не изменились.

Также США поддерживают право Израиля защищать своих граждан.

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Обострение на Ближнем Востоке

В регионе продолжается противостояние между Израилем и Палестиной.

В результате ракетных обстрелов погибли люди, также есть раненные, пострадали объекты инфраструктуры.

Подробнее о конфликте между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.

Источник: Department of Defense

Фото: Depositphotos

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