На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Если вы спрашиваете меня, запрашивали ли они какую-либо дополнительную конкретную поддержку для проведения этих операций, то ответ — нет, — отметил Джон Кирби.

По его словам, у США и Израиля крепкие двусторонние военные отношения, они не изменились.

Также США поддерживают право Израиля защищать своих граждан.

Обострение на Ближнем Востоке

В регионе продолжается противостояние между Израилем и Палестиной.

В результате ракетных обстрелов погибли люди, также есть раненные, пострадали объекты инфраструктуры.

Подробнее о конфликте между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.

Источник: Department of Defense