На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи.
Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
— Если вы спрашиваете меня, запрашивали ли они какую-либо дополнительную конкретную поддержку для проведения этих операций, то ответ — нет, — отметил Джон Кирби.
По его словам, у США и Израиля крепкие двусторонние военные отношения, они не изменились.
Также США поддерживают право Израиля защищать своих граждан.
Обострение на Ближнем Востоке
В регионе продолжается противостояние между Израилем и Палестиной.
В результате ракетных обстрелов погибли люди, также есть раненные, пострадали объекты инфраструктуры.
Подробнее о конфликте между Израилем и Палестиной читайте на Фактах ICTV.
Источник: Department of Defense