Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, которые должны состоятся в следующем году. Причиной стали опасения по поводу нарушений прав человека.
По словам Пелоси, главы государств не должны присутствовать на Олимпиаде. При этом спортсмены будут представлять свои страны.
Она также заявила, что США не могут действовать так, как будто нет ничего плохого в том, что Олимпийские игры проводятся в Китае. Пелоси сказала, что главам государств не следует ехать в Китай в свете так называемого продолжающегося геноцида уйгуров.
В ответ пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй резко ответил на предложение Пелоси.
— Интересно, что заставляет некоторых американских политиков думать, что у них на самом деле так называемая моральная власть? Что касается вопросов прав человека, то они ни исторически, ни в настоящее время не могут подвергать Китай критике, — заявил он.
Считается, что Китай задержал более миллиона уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая. Их также отправляют на перевоспитание в специальные учреждения, где их содержат в течение неопределенного времени без предъявления обвинений.
Также китайское правительство обвиняется в принудительной стерилизации уйгурских женщин и отделении детей от их семей.
РФ отстранили от Олимпиады
В феврале 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года. В частности, они не смогут выступить под российским флагом на зимней Олимпиаде в Пекине.
Соответствующее решение исполком организации принял единогласно.
Источник: BBC