Считается, что Китай задержал более миллиона уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая. Их также отправляют на перевоспитание в специальные учреждения, где их содержат в течение неопределенного времени без предъявления обвинений.

Также китайское правительство обвиняется в принудительной стерилизации уйгурских женщин и отделении детей от их семей.

РФ отстранили от Олимпиады

В феврале 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года. В частности, они не смогут выступить под российским флагом на зимней Олимпиаде в Пекине.

Соответствующее решение исполком организации принял единогласно.

Источник: BBC