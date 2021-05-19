В священной реке Индии Ганг обнаружили сотни трупов в штате Уттар-Прадеш. Местные жители опасаются, что это жертвы коронавируса.
Впервые трупы обнаружили 10 мая, когда 71 человека вымыло на берег реки в Бихаре, недалеко от государственной границы Индии.
Местные жители заявили, что тела вымывало несколько дней, но власти игнорировали жалобы на запах, пока новости о трупах не попали в СМИ.
Индусы, помимо кремации, часто прибегают к практике захоронения в реке тел детей, незамужних девушек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний или укусов змей. Это происходит, так как зачастую бедные люди не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и бросают в воду.
По данным издания, трупы в Ганге находят время от времени, но то, что так много мертвецов появляется за короткий промежуток времени на многих участках берега реки — это редкость.
Местные власти заявили, что за таким большим количеством трупов стоят традиционные убеждения, нищета и пандемия, убивающая людей с молниеносной скоростью.
Коронавирус в Индии
В Индии 10 мая зафиксировали новый рекорд суточной смертности от Covid-19 – 4 187 человек.
Ситуация в стране осложнилась тем, что на фоне пандемии коронавируса началась вспышка мукоромикоза, который известен как черная плесень.
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