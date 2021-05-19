Коронавирус в Индии

Впервые трупы обнаружили 10 мая, когда 71 человека вымыло на берег реки в Бихаре, недалеко от государственной границы Индии.

Местные жители заявили, что тела вымывало несколько дней, но власти игнорировали жалобы на запах, пока новости о трупах не попали в СМИ.

Позже 62 трупа извлекли из реки в соседнем районе Баллия. В Махадеви Гхат нашли не менее 50 тел.

Индусы, помимо кремации, часто прибегают к практике захоронения в реке тел детей, незамужних девушек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний или укусов змей. Это происходит, так как зачастую бедные люди не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и бросают в воду.

По данным издания, трупы в Ганге находят время от времени, но то, что так много мертвецов появляется за короткий промежуток времени на многих участках берега реки — это редкость.