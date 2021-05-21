Выступая в Белом доме, американский президент Джо Байден приветствовал прекращение огня между Израилем и ХАМАС, отметив, что он видит реальную возможность для построения прочного мира на Ближнем Востоке.

По его мнению, решающую роль сыграло египетское правительство. Он также отметил усилия Белого дома в прекращении кровопролития.

– Я считаю, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и пользоваться равными свободами, процветания и демократии, – сказал президент США.

Байден отметил, что они поддерживают Израиль в защите от террористических групп и помогут обеспечить систему ПРО Железный купол новыми ракетами.

Он также пообещал помощь в восстановлении сектора Газа, но в партнерстве с Палестинской администрацией, а не ХАМАС, который США называют террористической организацией.

Прекращение огня на Ближнем Востоке

Накануне вечером Израиль и ХАМАС договорились о введении режима прекращения огня.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль принял предложение Египта после ночного заседания его кабинета безопасности. ХАМАС последовал его примеру.

Перемирие в секторе Газа наступило 21 мая в 2.00 по киевскому времени.

В результате 11-дневного обострения конфликта погибли не менее 227 человек в Газе и 12 – в Израиле.

Источник: Associated Press