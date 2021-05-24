Роман Протасевич задержан — что о нем известно

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс по маршруту Афины — Вильнюс. На его борту находился 26-летний белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Самолет экстренно посадили из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. В результате Протасевича задержали и теперь ему грозит смертная казнь. Что известно об одном из лидеров белорусской оппозиции, и почему его задержание вызвало волну международного возмущения — читайте в материале Фактов ICTV.

Начало оппозиционной деятельности

Протасевич участвовал в оппозиционных акциях, начиная с 2010—2011 годов, когда ему было 16 лет. Тогда его неоднократно задерживали. Летом 2011 года Беларусь охватила череда митингов против режима Александра Лукашенко, спровоцированных финансовым кризисом и обвалом рубля.

Среди сотни задержанных тогда был 16-летний Протасевич. За оппозиционную деятельность его тогда исключили из лицея Белорусского национального технического университета.

Кроме того, Протасевич администрировал два крупные сообщества ВКонтакте: Ляпис Трубецкой — бесплатный концерт в Минске и Надоел нам этот Лукашенко. Участниками этих групп были десятки тысяч белорусов. Затем КГБ Беларуси устроил облаву на администраторов, за что Протасевича отчислили с факультета журналистики Белорусского государственного университета, где в те годы он как раз начал учебу.

Впрочем, Протасевича брали на работу в оппозиционные СМИ Беларуси. Он сотрудничал с Еврорадио и белорусской службой Радио Свобода.

Переезд в Польшу и Telegram-канал NEXTA

Когда друга Протасевича, журналиста Владимира Чуденцова задержали при попытке выехать в Польшу (его обвинили в перевозке марихуаны), молодой журналист стал замечать за собой слежку.

В конце ноября 2019 года он решил переехать в Польшу. Вскоре после этого журналист присоединился к команде Степана Путило, которая вела известный телеграм-канал NEXTA. Этот канал стал локомотивом белорусских митингов летом 2020 года, когда в Беларуси проходили президентские выборы. На тех выборах Лукашенко получил якобы 80% поддержки, что стало причиной массовых демонстраций, которые длились месяцами.

Протасевич работал главным редактором NEXTA, занимался фильтрацией присылаемого читателями контента и публиковал маршруты акций.

Однако уже в конце сентября 2020 года Протасевич ушел из NEXTA. В комментарии СМИ он заявил, что оставил проект, потому что не сошелся во мнениях с основателем канала Степаном Путило относительного будущего NEXTA.

Вскоре Протасевич переехал из Варшавы в столицу Литвы Вильнюс, где присоединился к команде другого телеграм-канала — Беларусь головного мозга, внесенного в Беларуси в список экстремистских. Таким образом он продолжил оппозиционную деятельность.

Отметим, что своих родителей Протасевич перевез в Варшаву.

— Мама с отцом живут в Варшаве — это не большой секрет. Причиной стало оказываемое на них давление. Подробностей говорить не буду, но оно было. И я счел, что родителям будет безопаснее в Польше, – рассказывал он.

Отношение к Лукашенко и Путину

Осенью прошлого года Протасевич стал в Беларуси подозреваемым по нескольким уголовным статьям. Беларусь потребовала у Варшавы его выдачи.

После этого журналист написал в Twitter, что готов добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге.

— Это диктатор, который должен оставить свой трон после 26 лет у власти. Точно так же, как и я, думают миллионы белорусов, — говорил Протасевич о Лукашенко.

Президента РФ Владимира Путина журналист сравнивал с террористом из-за оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе.

Задержание в Минске

23 мая Протасевич летел со своей девушкой Софьей Сапегой из Афин в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair. Компания получила указание от белорусских авиадиспетчеров посадить самолет в Минске, поскольку его якобы заминировали.

В небо для сопровождения самолета даже подняли военный истребитель МиГ-29, который находится в распоряжении Лукашенко.

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По словам одного из пассажиров самолета, находившегося рядом с Протасевичем, тот запаниковал, когда стало известно о посадке в Минске, и сказал, что в Беларуси его ждет смертная казнь.

— Когда парень узнал, что мы идем на посадку, он расстроился. Нас всех вывели из самолета, собаки обнюхали наши вещи. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: Меня здесь ждет смертная казнь. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре офицеры его увели, — рассказал свидетель произошедшего агентству Delfi.lt.

Ryanair в комментарии СМИ заявила, что об угрозе минирования экипажу сообщили белорусские диспетчеры, давшие указание перенаправить самолет в Минск.

На родине на Протасевича заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков и грубом нарушении порядка, а также о возбуждении социальной вражды к силовикам. Осенью 2020 года его также включили в список лиц, причастных к террористической деятельности, а за это в Беларуси могут приговорить и к смертной казни. Пока ему еще не предъявили обвинение в терроризме.

Отец Протасевича Дмитрий предположил, что задержание его сына было спланированной операцией, которая готовилась не один день.

— Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси, — заявил Протасевич-старший в интервью Радыё Свабода.

Он также назвал произошедшее террористическим актом.

Реакция мира на арест Протасевича

Лидеры стран ЕС рассмотрят ситуацию с арестом Протасевича в рамках двухдневной чрезвычайной встречи в Брюсселе.

Немедленно освободить Протасевича, которого с применением истребителей задержали на борту самолета компании Ryanair, требуют Украина, Евросоюз, Соединенные Штаты, Канада и другие страны.

Фото: Еврорадио, Роман Протасевич