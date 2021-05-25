Островное государство Мальта вакцинировала 70% своего взрослого населения по крайней мере одной дозой Covid-вакцины. Страна стала первой в Евросоюзе, достигшей коллективного иммунитета к коронавирусу.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Мальты Крис Ферн.

На прошлой неделе в стране фиксировали в среднем три новых случая коронавируса каждый день. В понедельник зарегистрировали два новых случая.

— Вакцины вводятся со скоростью один раз в пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы, — рассказал Ферн.

Сейчас вакцины доступны для всех жителей Мальты старше 16 лет. Ферн добавил, что обязательное ношение масок на открытом воздухе отменят 1 июля для вакцинированных людей, если ситуация с Covid-19 не ухудшится.

Кроме того, уже сняли ограничения на работу тренажерных залов и бассейнов, а часы работы ресторанов продлили до полуночи. Ранее рестораны и кафе должны были закрываться в 17:00.

Коллективный иммунитет

Украина может не преодолеть пандемию и в 2022 году. На это может повлиять дефицит вакцин и крайне низкие темпы вакцинации.

Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней прогнозируют, что коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.