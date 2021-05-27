Украинские биологи в Антарктиде отправят на исследование образцы тканей кита, которого обнаружили на острове Расмуссен в районе станции Академик Вернадский.

До сих пор сохранились не только кости, но и мягкие ткани животного.

Благодаря радиоуглеродному анализу ученые установят возраст животного, а с помощью анализа белков – его вид.

Сейчас исследователи имеют несколько предположений. По мнению ученых, это может быть ископаемый образец кита – так называемый субфосильный.

– Это значит, что кит умер очень давно и, возможно, был похоронен под ледником. В таком случае этот образец позволит больше узнать о китах прошлого, их генетике, внешнем виде и тому подобное. Если же останки относительно новые, то этот великан может быть одной из жертв китобоев, которые активно орудовали там в первой половине ХХ века, – предполагают в Национальном антарктическом научном центре.

По размерам костей исследователи сделали предварительный вывод, что это останки синего кита – самого крупного животного на планете. Его длина может достигать 33 м, а вес – 190 т.

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В научном центре отмечают, что этот вид очень сильно пострадал от масштабного китобойного промысла в прошлом веке, поэтому встретить его – большая редкость.

– Сегодня синие киты “распорошены” на просторах Мирового океана, а вот в районе Вернадского наши ученые их еще ни разу не встречали. Если же выяснится, что скелет принадлежит именно синему киту, это позволит ученым сделать выводы о его распространении в прошлом вдоль берегов Антарктиды и уточнить пути миграции, – объясняют исследователи.



























Украинские полярники в Антарктиде исследуют останки кита / 7 фотографий

Украинские полярники стали донорами костного мозга

15 апреля полярники антарктической станции Академик Вернадский (UAC) привезли главе Украинского реестра доноров костного мозга Роману Куцю конверты с образцами костного мозга.

Приобщиться к Украинскому реестру доноров костного мозга изъявили желание 12 ученых.

Забор они сделали в Антарктиде, куда взяли с собой специальные конверты.

Подробнее о том, как украинские полярники стали донорами костного мозга, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр