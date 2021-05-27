Болгария обновила условия въезда для иностранцев с 1 июня до 31 июля. Согласно новым правилам, украинцы могут пересечь границу страны при наличии соответствующих документов.

Отдых в Болгарии — какие документы необходимы

Для въезда в Болгарию иностранным туристам необходимо иметь один из следующих документов:

Сертификат вакцинации . Человек должен получить необходимое количество доз препарата. Кроме того, с момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

. Человек должен получить необходимое количество доз препарата. Кроме того, с момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Справка о получении отрицательного Covid-теста . Тест методом ПЦР нужно сделать за 72 часа, тест на антиген — за 48.

. Тест методом ПЦР нужно сделать за 72 часа, тест на антиген — за 48. Документ, свидетельствующий о том, что человек переболел коронавирусом. От указанной в документе даты проведения исследования должно пройти от 15 до 180 дней.

Детям до пяти лет и лицам, осуществляющим транзит, не нужно предъявлять указанные документы.

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Грузия открывается для туристов

Грузия открывает границы для иностранных туристов с 1 июня. Правительство страны советует путешественникам обеспечить себя страховкой на случай заражения коронавирусом.

Условия въезда в Грузию смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Консульский отдел Посольства Украины в Республике Болгария