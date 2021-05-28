Эти деньги выделят, когда в стране начнется демократическая трансформация. Такой план 28 мая представила Еврокомиссия.

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Средства предоставят в виде экономической или финансовой помощи для компаний, транспортных проектов, цифровизации, развития зеленой энергетики, демократических и структурных реформ.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС видит в Беларуси потребность в изменениях, демократии и достойном будущем.

— Вопрос не в том, будут ли в Беларуси демократические перемены, а в том, когда они наступят, — отметила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что никакие репрессии, насилие или принуждение не придадут легитимности режиму Александра Лукашенко.

Санкции против Беларуси

Накануне стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против химической промышленности Беларуси из-за посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича.

Они будут касаться производства углекислого калия, который используется как удобрение. Эту отрасль выбрали потому, что Беларусь является одним из крупнейших мировых экспортеров калия.