Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Евросоюза и стран-членов Альянса ввести санкции против Беларуси. По его словам, такие шаги демонстрируют важность совместного принятия ответных мер в подобных ситуациях.
— Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Беларуси — Ред.). Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников, — заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.
Он также сообщил, что главы МИД стран НАТО обсудили Россию и Китай.
Отметим, в конце мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться время для юридической подготовки к их имплементации. По его словам, пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.
Санкции США против Беларуси
Ранее в американском Министерстве финансов сообщили, что США возобновят санкции против Беларуси с 3 июня. В санкционный список попали девять государственных предприятий.
Ограничительные меры против Беларуси вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.