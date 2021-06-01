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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Столтенберг приветствовал готовность стран НАТО и ЕС к санкциям против Беларуси

Столтенберг приветствовал готовность стран НАТО и ЕС к санкциям против Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Евросоюза и стран-членов Альянса ввести санкции против Беларуси. По его словам, такие шаги демонстрируют важность совместного принятия ответных мер в подобных ситуациях.

— Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Беларуси — Ред.). Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников, — заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.

Он также сообщил, что главы МИД стран НАТО обсудили Россию и Китай.

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Отметим, в конце мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться время для юридической подготовки к их имплементации. По его словам, пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.

Санкции США против Беларуси

Ранее в американском Министерстве финансов сообщили, что США возобновят санкции против Беларуси с 3 июня. В санкционный список попали девять государственных предприятий.

Ограничительные меры против Беларуси вводят из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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