В США планируют поощрять людей делать вакцину от коронавируса с помощью различных акций, в том числе благодаря бесплатному пиву, денежным вознаграждениям, билетам на спортивные события и тому подобное.

В среду, 2 июня, президент США Джо Байден объявил “месяц действия” по вакцинации граждан. Байден призывает как можно больше людей получить прививку до начала каникул — 4 июля. По его словам, тогда на американцев будет ждать “лето свободы, радости, вечеринок и празднований”.

В программе примут участие различные компании, которые своими продуктами будут поощрять граждан вакцинироваться.

Производитель пива Anheuser-Busch сообщил, что раздавать бесплатные напитки, как только 70% населения получат прививку от коронавируса. Пиво смогут получить лица, которым исполнился 21 год.

Сейчас в США по меньшей мере одну дозу вакцины получили 62,8% взрослого населения, две дозы получили 133,6 млн человек.

Происхождение коронавируса — Байден дал поручение разведке

Недавно Джо Байден дал поручение разведке США провести дополнительное расследование происхождения коронавируса. Президент дал спецслужбам 90 дней и приказал привлечь национальные лаборатории и другие ведомства.

До окончания срока разведка должна предоставить дополнительные сведения о Covid-19, в частности данные из Китая.